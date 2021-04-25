Ligin en fazla berabere kalan takımı Sivasspor'un yenilmezlik serisi 14 maça çıktı
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Ligin en fazla berabere kalan takımı Sivasspor'un yenilmezlik serisi 14 maça çıktı

Ligin en fazla berabere kalan takımı Sivasspor'un yenilmezlik serisi 14 maça çıktı
Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Spor

Süper Lig'de 16 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor, ligde 14 maçtır yenilmiyor.

Süper Lig'de 16 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Demir Grup Sivasspor, ligde 14 maçtır yenilmiyor.

Sezonun ikinci yarısına dış sahada Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilerek başlayan Sivas ekibinin daha sonra çıktığı 14 karşılaşmada bileği bükülmedi.

Ligin 23. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, sonraki hafta deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.

Sivasspor, 25. haftayı bay geçerken, 26. haftada ağırladığı Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

Sivas temsilcisi, 27. haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'la 0-0, 28. haftada evinde Atakaş Hatayspor'la 1-1, 29. haftada dış sahada Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

Ligin 30. haftasında iç sahada Fatih Karagümrük'ü 1-0, 31. haftada deplasmanda Göztepe'yi 5-3'lük skorla yenen kırmızı-beyazlı ekip, ligin 32. haftasında evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı, 33. haftada deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Ligin 34. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor'u 3-1, 35. haftada Gençlerbirliği'ni deplasmanda 3-2 yenen, 36. haftada sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Sivas temsilcisi, dün de deplasmanda Denizlispor ile 1-1 berabere kalarak yenilmezlik serisini 14 maça yükseltti.

Son 14 karşılaşmada 7 galibiyet ve 7 beraberlik elde edip hanesine 28 puan yazdıran Sivasspor, bu maçlarda rakip fileleri 26 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

En fazla berabere kalan takım

Çıktığı 35 maçta 12 galibiyet, 16 beraberlik ve 7 yenilgisi olan kırmızı-beyazlı ekibin 52 puanı bulunuyor.

Süper Lig'de bu sezon 35 maçın 16'sında sahadan beraberlikle ayrılan Sivasspor, en fazla berabere kalan takım oldu. Kırmızı-beyazlı ekibi, 15 maçla Fraport TAV Antalyaspor, 13 maçla Helenex Yeni Malatyaspor takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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