Ligdeki ilk maç Galatasaray'ın

09.11.2019 22:13 | Son Güncelleme: 09.11.2019 22:18

Süper Lig tarihinde ilk kez karşılaşan Gaziantep ile Galatasaray maçında ilk galip sarı-kırmızılılar oldu.



Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. İki takım lig tarihinde ilk kez mücadele etti. İlk randevundan sarı-kırmızılılar galip çıktı. Aslan puanını 19'a yükseltirken, kırmızı-siyahlılar ise 15 puanda kaldı.



Gaziantep FK ile Galatasaray ilk maçını daha önce 2013-2014 sezonunda Türkiye Kupası 4. Turu'nda oynamıştı. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar penaltılar sonucunda 6-5 kazanmıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA