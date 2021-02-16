Ligde son 2 maçını kaybetmeyen Balıkesirspor çıkışını sürdürmek istiyor
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Ligde son 2 maçını kaybetmeyen Balıkesirspor çıkışını sürdürmek istiyor

16.02.2021 15:25 | Son Güncelleme: 16.02.2021 15:29
Ligde son 2 maçını kaybetmeyen Balıkesirspor çıkışını sürdürmek istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, 22. haftada 21 Şubat Pazar günü konuk edecekleri Bursaspor'u yenerek alt sıralardan uzaklaşmak istediklerini söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, 22. haftada 21 Şubat Pazar günü konuk edecekleri Bursaspor'u yenerek alt sıralardan uzaklaşmak istediklerini söyledi.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Şimşek, kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı 2 maçtan ilkinde Akhisarspor'u yendiklerini, diğerinde Menemenspor'la berabere kaldıklarını hatırlattı.

Bu süreçte 4 puan aldıklarını belirten Şimşek, "Bunu 6 puan da yapabilirdik fakat Menemenspor ile oynadığımız karşılaşmada hava şartları ve saha zemini buna engel oldu." dedi.

Şimşek, son 10 maçında kazanamayan, 5 maçında gol atamayan bir takımla 2 müsabakada 4 gol atma başarısı gösterdiklerini vurguladı.

Üst sıralara tırmanma hedefiyle çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Yusuf Şimşek, "Bundan sonraki her maçımız önemli ve değerli. En yakın zamanda ligin altı ile olan ilişkimizi kesmek istiyoruz. Önümüzde Bursaspor maçı var. Bursaspor, genç ve koşan bir ekip. Aldıkları puanlara bakarsanız başarılı oldukları belli. Biz de ona göre hazırlık ve analizlerimizi yapacağız. Bursaspor maçında kazanan taraf biz olacağız." diye konuştu.

Balıkesirspor'da kart cezaları bulunan Berat Aydoğdu ile Batuhan İşçiler, Bursaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Dizinden sakatlanan ve takımla antrenmanlara başlayan Hırvat oyuncu Antonio Mrsic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlkan Toprak

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