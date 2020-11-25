Ligde kötü giden Denizlispor, kupada erken havlu attı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de son 3 haftadır yenilgiye uğrarken Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Turgutluspor'a 2-1 yenilmesi ile kötü gidişatını devam ettirdi.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de son 3 haftadır yenilgiye uğrarken Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Turgutluspor'a 2-1 yenilmesi ile kötü gidişatını devam ettirdi.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Denizlispor'un kötü gidişatı devam ediyor. Bir türlü yükselişe geçemeyen yeşil-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda, 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'a 2-1 yenilerek kupadan elendi. Bu sezon Süper Lig'de kalmak isteyen yeşil-siyahlı takım 9. hafta sonunda 8 maç oynarken, bu 8 maçta toplam 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı ve 5 puanla Lig'de 20.sıraya geriledi. Son maçında evinde Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen Denizlispor, Lig'de averaj farkıyla 20 puanla birinci sırada olan Alanyaspor ile aradaki puan farkını 15'e çıkardı. Yeşil-siyahlı ekip, 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir'i yenerek yükselişe geçmek istiyor. Başakşehir ise Süper Lig'de 13 puanla 6. Sırada yer alıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı