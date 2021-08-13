Lig maçları başladı mı? Süper Lig 1. hafta maçları neler? 2021-2022 sezonun ilk hafta maçları hangisi? Kim kimle oynayacak?

Heyecanla beklenen Türkiye Süper Lig bugün başlıyor. 2021-2022 Sezonu Süper Lig 1. Hafta karşılaşmaları 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta, TFF 1. Lig 1. Hafta karşılaşmaları ise 13, 14, 15ve 16 Ağustos'ta oynanacak. Bugün ilk maç oynanacak. Futbolseverler Süper Lig'de ilk haftanın maçlarını merak etti. Peki, Lig maçları başladı mı? Süper Lig 1. hafta maçları neler? 2021-2022 sezonun ilk hafta maçları hangisi? Kim kimle oynayacak?