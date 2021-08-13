Lig maçları başladı mı? Süper Lig 1. hafta maçları neler? 2021-2022 sezonun ilk hafta maçları hangisi? Kim kimle oynayacak?
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Lig maçları başladı mı? Süper Lig 1. hafta maçları neler? 2021-2022 sezonun ilk hafta maçları hangisi? Kim kimle oynayacak?

Lig maçları başladı mı? Süper Lig 1. hafta maçları neler? 2021-2022 sezonun ilk hafta maçları hangisi? Kim kimle oynayacak?
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Heyecanla beklenen Türkiye Süper Lig bugün başlıyor. 2021-2022 Sezonu Süper Lig 1. Hafta karşılaşmaları 13, 14, 15 ve 16 Ağustos'ta, TFF 1. Lig 1. Hafta karşılaşmaları ise 13, 14, 15ve 16 Ağustos'ta oynanacak. Bugün ilk maç oynanacak. Futbolseverler Süper Lig'de ilk haftanın maçlarını merak etti. Peki, Lig maçları başladı mı? Süper Lig 1. hafta maçları neler? 2021-2022 sezonun ilk hafta maçları hangisi? Kim kimle oynayacak?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu ne zaman başlıyor merak edildi. Lig takvimine göre bugün Süper Lig'in ilk maçı oynanacak. Süper Lig bugün 13 Ağustos Cuma günü başlıyor. Peki, ilk maç kimle kim arasında oynanacak? Süper Lig'de ilk maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig bugün mü başlayacak? Lig maçları başladı mı? Süper Lig 1. hafta maçları neler? 2021-2022 sezonun ilk hafta maçları hangisi? Kim kimle oynayacak? Süper Lig'in başlama tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

2021-2022 sezonu Süper Lig bugün yani 13 Ağustos Cuma günü başlıyor. Bugün sezonun ilk maçı oynanacak. Sezonun ilk maçı Beşiktaş - Çaykur Rizespor arasında olacak.

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇLARI

Süper Lig 1. haftanın maçları şu şekilde:

Beşiktaş-Çaykur Rizespor (20:30) (13 Ağustos Cuma)

VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep (19:15) (14 Ağustos Cumartesi)

Altay-Kayserispor (21.45) (14 Ağustos Cumartesi)

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (21.45) (14 Ağustos Cumartesi)

Medipol Başakşehir-Alanyaspor (19:15) (15 Ağustos Pazar)

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe (21.45) (15 Ağustos Pazar)

Adana Demirspor-Fenerbahçe (21.45) (15 Ağustos Pazar)

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (19:15) (16 Ağustos Pazartesi)

Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (19:15) (16 Ağustos Pazartesi)

13 AĞUSTOS CUMA BUGÜN SÜPER LİG MAÇI VAR MI?

Evet bugün Süper Lig sezonun ilk maçı oynanacak. İlk maç 13 Ağustos Cuma saat 20:30 'da Beşiktaş-Çaykur Rizespor arasında olacak.

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Lig maçları başladı mı? Süper Lig 1. hafta maçları neler? 2021-2022 sezonun ilk hafta maçları hangisi? Kim kimle oynayacak? - Haberler
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