LiFFt Festivali 2020'de Türkiye'de yapılacak

07.10.2019 17:10

Avrasya Halklar Asamblesinin desteğiyle organize edilen 5. Avrasya Edebiyat Festivali (LiFFt) 2020'de Türkiye'de yapılacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. Avrasya Edebiyat Festivali (LiFFt 2019) sona erdi.

Haydar Aliyev Fonu ve Azerbaycan Kültür Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival kapsamında film gösterimleri, yuvarlak masa toplantıları yapıldı.

2016'dan itibaren farklı ülkelerde düzenlenen festival bu yıl Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen "2019 Temel Halk Dilleri Yılı"na ve ünlü şair İmadeddin Nesimi'nin 650. doğum yıl dönümüne adandı.

Avrasya'daki yazar ile okurların yaratıcılığını ve dostluğunu pekiştirmeyi ve birleşik bir Avrasya edebiyat alanı oluşturmayı amaçlayan festival kapsamında çeşitli ödüller de verildi.

Festivalin altın madalya ödülü Türk şair Tuğrul Tanyol'a verildi. Tanyol'un aldığı madalya dolayısıyla bir sonraki festival 2020'de Türkiye'de yapılacak.

Kaynak: AA