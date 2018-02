Lifecell Ventures ile Yeni Dönem

İLGİLİ HABER Samsung Tarayıcı şov yapıyor

2015 yılında başlattığı dönüşüm stratejisiyle dünyanın ilk dijital operatörü haline gelen Turkcell, tüm dünyadan milyonlarca kişi tarafından kullanılan servislerini Lifecell Ventures çatısı altında tüm operatörlerin kullanımına sunuyor. İspanya'nın Barselona şehrinde gerçekleştirilen Mobil Dünya Kongresi'nde konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye'nin son yıllarda her alanda kendi teknolojilerini geliştirmeye başladığını belirterek "Şimdi dijital ihracat dönemi" dedi.

Lifecell Ventures Türkiye'nin dijital ihracatında büyük görev üstleniyor

İLGİLİ HABER MWC 2018 Hakkında Her Şey!

Toplantıda, Lifecell Ventures ile rekabette öne geçme zamanının geldiğini vurgulayan Turkcell Genel Müdürü ve Lifecell Ventures İcra Kurulu Başkanı Kaan Terzioğlu,"Son 10 yılda Telekom altyapısını kullanarak dünyada milyarlarca kullanıcıya ulaşan OTT'ler ile rekabet etmenin yolu telekom ve OTT yeteneklerini birleştirmekten geçiyor. Biz de 2015 yılında başlattığımız dönüşümle sadece mobil ve sabit altyapılarımızı birleştirmedik, üzerine telekom ve OTT yeteneklerini bir araya getirerek oluşturduğumuz servislerimizi koyduk. Bugün geldiğimiz noktada fizy, TV+, BiP, Lifebox, Dergilik gibi servislerimiz Türkiye'de rakiplerini geride bırakmış durumdalar. Şimdi bu deneyimi dünyada Telekom sektörüne taşıma zamanı. Turkcell Grup iştiraklerinden Lifecell Ventures ile artık bu servislerimizi diğer operatörlerin kendi müşterilerine sunmalarının yolunu açıyoruz" dedi.

Turkcell olarak telekom sektörüne yeni bir soluk getirmek istediklerini belirten Terzioğlu "Lifecell Ventures ile dünyanın her yerindeki tüketicilere dijital iletişim, eğlence, müzik, TV, ticaret ve e-ticaret uygulamalarıyla bulut çözümleri sunmaya başladık. Normalde bir Telekom operatörünün müşterileriyle ilişkisi günlük 31 dakikalık arama-aranma süresi. Biz ise ürün ve servislerimizle günün 1440 dakikasının her anında müşterilerimizin yanında olmak istiyoruz. Şu anda Turkcell'de 31 dakikalık arama süresine ek olarak TV+ ile 63, BiP ile 46, fizy ile 24, Dergilik ile 27 dakika daha müşterimizle ilişki kuruyoruz. Buna ek olarak müşterilerimiz Hesabım ve Paycell gibi servislerimiz üzerinde ise her gün milyonlarca işlem gerçekleştiriyor. Biz DNA'sında inovasyon olan bir şirketiz. Dijital servislerimizle de ülkemizin teknoloji açığını kapatıyoruz" dedi.

Terzioğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Telekom operatörleri sadece altyapı servisleri sağlamaya devam ettiği sürece maliyet kalemi olmaktan öteye geçemeyecekler. Telekomünikasyon sektörü talep hakkında şikayet eden tek sektör olarak öne çıkıyor. Bu aslında hızla artan data talebini gerçek anlamda gelir elde edilebilecek inovatif ürün ve servislere dönüştürememekten kaynaklanıyor. İşte bu noktadan yola çıkarak geliştirdiğimiz ürün ve servislerle çözüm sunuyor aynı zamanda da dijital ekonomilerin gelişimine katkı sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kendi datasına sahip çıkamayan ülkeler kaybedecek. Çünkü data günümüzün petrolü gibi gücün ana kaynağı haline geliyor. Nasıl ki ham petrol yerine rafine edilmiş petrol daha çok getiri sağlıyor ise data da da öyle. Eğer datanızı doğru biçimde saklayıp, işleyerek inovatif ürün ve servislere dönüştüremiyorsanız kaybediyorsunuz demektir. Herkes artık datanın gücün kaynağı olduğunda hemfikir. Ancak birileri bunu kullanıp dijital bir hegemonya kurmayı başarıp dünyadaki tüm ülkelerin datasının sadece iki küresel dev tarafından işlenmesi formülünü buldu. Ama artık bunun değişme zamanı geldi.

Turkcell'in 2017 yılı gelirlerinde %23,4'lük rekor artışın en önemli etkenlerinden olan Lifecell Ventures'ın dijital servisleri operatörlere birden fazla avantaj sunuyor. Lifecell Ventures servislerini müşterilerine sunmaya başlayan operatörler, müşterilerinin veri kullanımında kayda değer bir artış gözlemlerken, tüm operatörlerin kullanımına açık olan servisler sayesinde kullanıcı bazlarını da hızla genişletebiliyorlar. Gelir ve ARPU'ya da pozitif etki eden servisler, aynı zamanda müşteri bağlılığının da artmasını sağlıyor. Lifecell Ventures'ın servislerini kullanan operatörler ayrıca, bu servislerin güncellemesini de düşünmek zorunda kalmıyor."

Kopilot ve Akıllı Tarım GSMA'de görücüye çıktı



Bu zamana kadar geliştirdiği inovatif ürünlerle tüm dünyanın beğenisini kazanan Turkcell, yeni ürünlerinin tanıtımını GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yaptı. Araç takip sistemlerinin ötesinde benzersiz hizmetler sunan Kopilot ve hem geleneksel hem de profesyonel tarım yapanlar için büyük kolaylıklar sağlayan Akıllı Tarım Cihazı Barcelona'da iletişim endüstrisinin liderlerine tanıtıldı.

İLGİLİ HABER Ön yüzü tamamen ekran!

Kopilot'la her şey kontrol altında: Sürüş keyfi, güvenlik ve tasarruf için, aracınızla ilgili tüm bilgiler Turkcell Kopilot ile cebinizde.

Sahip olduğunuz aracın performansı ve sürüş deneyimiyle ilgili bilgilerin gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan Turkcell'in bağlı araç çözümü Kopilot, klasik bir araç takip hizmetinin çok ötesinde; kullanım detayları, seyahat günlüğü, sürücü davranışı, sürüş modları ve bildirimleriyle aracınızla ilgili her şeyi kontrol altında tutmanızı sağlıyor. Kopilot ayrıca, marka işbirliği ekosistemiyle kullanıcılara aracıyla ilgili avantajlı fırsatlar ve Turkcell'in OTT hizmetleri vasıtasıyla kişiselleştirilmiş bilgiler sunarak sürüş deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

Akıllı Tarım verimliliği artırıyor

Türkiye'deki tarım faaliyetlerinin teknolojik olarak desteklenmesi konusunda büyük rol oynayan ve hem bireysel hem de profesyonel tarımın verimliliğini arttıran Akıllı Tarım Servisi çiftçilere tarlada yetiştirmekte oldukları ürünleriyle ilgili bilgi akışı sağlıyor. Akıllı Tarım cihazı, tarladaki mahsulde verimliliği arttırmak ve mahsul kalitesini yükseltmek için çiftçiye çevre, hava ve toprak koşullarıyla ilgili bilgi akışı sağlıyor, ortaya çıkan riskli durumları analiz ederek tarlanın sulanması ya da ilaçlanması gerektiğini çiftçiye cep telefonuna kurulan mobil uygulamayla önceden bildiriyor.

Lifecell Ventures'ün ürünleri Barcelona'da deneyimlendi

Turkcell, Mobil Dünya Kongresi'nin en yoğun ziyaretçi çeken bölümlerinden biri olan ve Innovation City olarak adlandırılan geleceğin teknolojilerinin tanıtıldığı 4. Salon'da 469 metrekarelik stantla Lifecell Ventures servislerini görücüye çıkarttı. Türkiye'de büyük bir dijital dönüşüm hamlesine imza atan Turkcell, teknoloji üretiminde yerel kaynaklarla geliştirdiği birçok ürün ve hizmetini de kongre katılımcılarının beğenisine sundu. Teknoloji meraklısı ziyaretçiler, dünyanın başlıca mobil operatörleri, uluslararası sivil toplum kuruluşları ve birçok mobil teknoloji şirketi mensupları Turkcell/ Lifecell Ventures standında Lifebox, Yaani, BiP, fizy, Dergilik, TV+ gibi ürünleri yerinde deneyimledi.