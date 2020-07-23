lifebox Bayram anılarına hazır
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lifebox Bayram anılarına hazır

Kişisel bulut depolama servisi lifebox da Kurban Bayramı'nda yaşanacak anları ölümsüzleştiren fotoğrafları, videoları daima güvenle saklamak ve istendiği anda kolayca bulmak için hazır.

lifebox Bayram anılarına hazır
23.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:08

Kişisel bulut depolama servisi lifebox da Kurban Bayramı'nda yaşanacak anları ölümsüzleştiren fotoğrafları, videoları daima güvenle saklamak ve istendiği anda kolayca bulmak için hazır.

Kişisel bulut depolama servisi lifebox da Kurban Bayramı'nda yaşanacak anları ölümsüzleştiren fotoğrafları, videoları daima güvenle saklamak ve istendiği anda kolayca bulmak için hazır. Yapılan açıklamada; Bayramda sevdikleriyle bir araya gelen lifebox kullanıcıları fotoğraflardan hikayeler oluşturabilme özelliği sayesinde bu anıları sevdikleriyle paylaşıp güzel zamanlar geçirebilecek. Ayrıca 'eğlen' butonu ile kullanıcılar diledikleri fotoğrafa animasyon ve sticker ekleyerek anılarını daha da eğlenceli hale getirebilecek.

lifebox, bugüne kadar 13,7 milyondan fazla cihaza indirildi. lifebox'a yüklenen dosya sayısı ise 7,5 milyar oldu. Bugüne kadar 3 milyon kişi ise rehberini lifebox'a yedekleyerek iletişim bilgilerini korumaya devam ediyor.

Akıllı kişisel bulut deneyimi

Ayrıca lifebox, yüz ve obje tanımanın yanı sıra, seçtiği fotoğraflar arasından otomatik hikayeler oluşturma özelliğine de sahip. Tekrarlayan fotoğrafları tespit ettiğinde kullanıcının onayıyla silerek telefon hafızasında yer açan ve cihazların yavaşlamasını engelleyen uygulama, ayrıca güvenli rehber yedeklemesi yaparak herhangi bir olumsuz durumda elinizdeki iletişim bilgilerinin kaybolmamasını da sağlıyor. Çeşitli kategorilerde rahatça arşivlenen belgelere parmak izi, yüz tanıma veya şifre kullanarak güvenli şekilde ulaşmak da mümkün. Aynı zamanda lifebox'taki fotoğraflar kişi, nesne, tarih ve lokasyona göre ayrı şekilde sınıflandırılabiliyor ve bu şekilde uygulama içinde kolayca bulunabiliyor. Akıllı kişisel bulut deneyimi sadece Türkiye'den değil, dünyanın dört bir yanından kullanıcıya hitap ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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