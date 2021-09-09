Life is Strange: True Colors sistem gereksinimleri neleri 2021! Life is Strange: True Colors kaç GB?

Deck Nine'ın geliştirdiği, Square Enix'in yayınladığı Life is Strange: True Colors bugün gün içerisinde çıkış yapacak. Life is Strange: True Colors fiyatı ne kadar? Life is Strange: True Colors sistem gereksinimleri neler? Life is Strange: True Colors'a dair detaylar haberin devamında.

Life Is Strange: True Colors, Deck Nine tarafından geliştirilen ve Square Enix'in Avrupa'daki yan kuruluşu tarafından yayınlanan yaklaşan bir grafik macera video oyunudur.

OYUN HAKKINDA

Yepyeni bir oynanabilir başrol karakteri ve çözülmesi gereken heyecan verici bir gizemle ödüllü Life is Strange'in cesur yeni dönemi başlıyor! Alex Chen uzun zamandır 'lanetini' bastırdı: başkalarının güçlü duygularını deneyimleme, özümseme ve manipüle etme doğaüstü yeteneği, yanan, renkli auralar olarak görüyor. Kardeşi sözde bir kazada öldüğünde, Alex gerçeği bulmak için uçucu gücünü benimsemeli ve küçük bir kasaba tarafından gömülen karanlık sırları ortaya çıkarmalıdır.

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LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: AMD Phenom II X4 965, 3.40 GHz/ Intel Core i5-2300, 2.80 GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon HD 7790, 2 GB/ GeForce GTX 750Ti, 2 GB

DirectX: Sürüm 11

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşlemci: AMD FX-8350, 4.00 GHz/ Intel Core i5-3470, 3.20 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Radeon RX 590, 8 GB/ GeForce GTX 1060, 6 GB

DirectX: Sürüm 11

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS KAÇ GB?

Life is Strange: True Colors'ı, oynayabilmek için en temel kurulum ile dahili depolamada en az 30 GB boş alan gerekmektedir.

LIFE IS STRANGE: TRUE COLORS FİYAT LİSTESİ