Life is Strange: True Colors açılış perdesi!
Yayıncılığını Square Enix tasarlayıcılığını Deck Nine Games'in yaptığı Life is Strange: True Colors'ın açılış sahnesini oyunseverler ile buluşturdu.
Oyunun açılış sahnesinde ana karakter Alex Chen, önündeki hayat ile ilgili bazı açıklamalarda bulunuyor.
Life is Strage: True Colors 10 Eylül'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) ve Stadia platformları için çıkışını gerçekleştirecek.
LIFE IS STRANGE:TRUE COLORS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
MİNİMUM:
- İşletim Sistemi: Windows Vista
- RAM: 2 GB
- İşlemci: Dual Core 2.0GHz
- Boş alan: 3 GB
- Ekran Kartı: 512 MB RAM'e sahip ATI veya NVidia kartı
ÖNERİLEN:
- İşletim Sistemi: Windows 7
- RAM: 2 GB
- İşlemci: Dual Core 3.0GHz
- Boş alan: 3 GB
- Ekran Kartı: 1024 MB RAM'e sahip ATI veya NVidia kartı (NVIDIA GeForce GTX 260 veya ATI HD 4890)