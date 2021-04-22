Life is Strange: True Colors açılış perdesi!

Yayıncılığını Square Enix tasarlayıcılığını Deck Nine Games'in yaptığı Life is Strange: True Colors'ın açılış sahnesini oyunseverler ile buluşturdu.

Oyunun açılış sahnesinde ana karakter Alex Chen, önündeki hayat ile ilgili bazı açıklamalarda bulunuyor.

Life is Strage: True Colors 10 Eylül'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) ve Stadia platformları için çıkışını gerçekleştirecek.

LIFE IS STRANGE:TRUE COLORS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows Vista

RAM: 2 GB

İşlemci: Dual Core 2.0GHz

Boş alan: 3 GB

Ekran Kartı: 512 MB RAM'e sahip ATI veya NVidia kartı

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