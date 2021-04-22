Life is Strange: True Colors açılış perdesi!
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Life is Strange: True Colors açılış perdesi!

Life is Strange: True Colors açılış perdesi!
Haberler.com - Haberler | Gamegar

Yayıncılığını Square Enix tasarlayıcılığını Deck Nine Games'in yaptığı Life is Strange: True Colors'ın açılış sahnesini oyunseverler ile buluşturdu.

Oyunun açılış sahnesinde ana karakter Alex Chen, önündeki hayat ile ilgili bazı açıklamalarda bulunuyor.

Life is Strage: True Colors 10 Eylül'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PC (Steam) ve Stadia platformları için çıkışını gerçekleştirecek.

LIFE IS STRANGE:TRUE COLORS SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

  • İşletim Sistemi: Windows Vista
  • RAM: 2 GB
  • İşlemci: Dual Core 2.0GHz
  • Boş alan: 3 GB
  • Ekran Kartı: 512 MB RAM'e sahip ATI veya NVidia kartı

ÖNERİLEN:

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • RAM: 2 GB
  • İşlemci: Dual Core 3.0GHz
  • Boş alan: 3 GB
  • Ekran Kartı: 1024 MB RAM'e sahip ATI veya NVidia kartı (NVIDIA GeForce GTX 260 veya ATI HD 4890)
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