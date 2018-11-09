Liderlik Yarışında İlk Düello Kadınların Önünde

CDU Kadın Kolları Teşkilatının toplantısında bir araya gelen üç rakip, hedeflerini anlattı. 7 Aralık'ta CDU kurultayında parti başkanlığı için yarışacak olan üç aday da kadın delegeleri kazanmak için aile ve kadın politikalarına ağırlık vereceklerini vurguladı. CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp Karrenbauer, "Kadınlar olmaksızın halk partisi olunmaz. Dijitalleşme kadınların işi, güvenlik kadınların işi, bütünlük ve beraberlik zaten kadınların yetkisinde" dedi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn en çok kadınların çalıştığı bakım sektöründe iyileşmeler için çalışacağı vaadinde bulundu. CDU eski grup başkanı Friedrich Merz de kadın ve aile politikasına hep ağırlık verdiğini söyledi.

KARRENBAUER ÖNE GEÇTİ

Üç favori adaydan hangisi kazanacak? İlk anketler Friedrich Merz'i önde götürüyordu. ZDF'in yaptığı yeni ankette Karrenbauer öne geçti. CDU seçmenlerinin yüzde 35'i Karrenbauer'in, yüzde 25'i Merz'in, yüzde 7'si ise Spahn'ın kazanmasını istiyor. Spiegel dergisinin haberine göre Merkel'in eskiden rakibi olan Friedrich Merz, Başbakan Merkel'i arayıp CDU Başkanı seçilmesi durumunda kendisiyle iyi bir işbirliği içinde olacağı sözü verdi.