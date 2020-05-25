Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, Kovid-19 ile... Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı. Kaynak: AA