Liderlerin bayram programı belli oldu

10.08.2019 12:34

Siyasi parti genel başkanlarının Kurban Bayramı programları belli oldu.

Buna göre; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nı ailesiyle birlikte Ankara dışında geçirecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da ailesiyle birlikte Kurban Bayramı boyunca Antalya'da olacağı öğrenildi.

Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nın birinci günü bayram namazının ardından MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek ve ikinci günü parti genel merkezinde bayramlaşma programına katılacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bayramın birinci gününü ailesiyle birlikte İstanbul'da geçirecek ve ikinci günü ise Ankara'da partisinin genel merkezindeki bayramlaşma programına katılacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramın birinci günü Tacettin Dergahı'nda kılacağı bayram namazı sonrasında Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret edecek ve ikinci gün partideki bayramlaşma programına katılacak.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kurban Bayramı'nda Ankara'da, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Afyonkarahisar'da, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Aydın'da bulunacak. - ANKARA

Kaynak: İHA