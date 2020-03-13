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Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Ekonomi

Liderler zirvesi telekonferansla yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle telekonferansla gerçekleşecek.

13.03.2020 22:19 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:19
Liderler zirvesi telekonferansla yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macron ve Merkel ile 17 Mart'ta yapacağı zirve, koronavirüs nedeniyle telekonferansla gerçekleşecek.

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Kaynak: Dunya.com

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