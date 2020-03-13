Liderler zirvesi telekonferansla yapılacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Liderler zirvesi telekonferansla yapılacak - Haber
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Liderler zirvesi telekonferansla yapılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart'ta İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak.

13.03.2020 22:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:10
Liderler zirvesi telekonferansla yapılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart'ta İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni tip koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 17 Mart'ta İdlib ve mülteci meselesi ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı zirvede buluşacak.

İstanbul'da yapılması planlanan zirve, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde telekonferans ile gerçekleşecek.

İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haber
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
İtalya'da en ölümcül gün! Bilanço giderek ağırlaşıyor Haber
İtalya'da en ölümcül gün! Bilanço giderek ağırlaşıyor
DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti Haber
DSÖ açıkladı! Koronavirüsün merkez üssü değişti
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti Haber
Pentagon'un fonladığı firma, virüsün aşısını bulduğunu ilan etti
Portekiz'de ada aldığı iddia edilen Ronaldo için gerçek çok başka çıktı Haber
Portekiz'de ada aldığı iddia edilen Ronaldo için gerçek çok başka çıktı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Evde kılınabilir uyarısına rağmen vatandaşlar cuma namazında camileri doldurdu
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
Litvanya'da koronavirüs nedeniyle basketbol ligi sona erdi, şampiyon Zalgiris oldu
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
İBB Başkanı İmamoğlu, Emirgan'da ağırladığı John Malkovich'e kolonya verdi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Hamile, emziren, engelli ve 60 yaş üstü kamu çalışanlarına 12 gün idari izin verildi
Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
Koronavirüs sonrası İstanbul'da toplu taşıma kullanma oranı %10 azaldı
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son Dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Risk grubundaki Müslümanlar cuma namazı yerine evde öğle namazı kılabilir
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Mart 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Konyalı genç, 'Koronavirüs getiriyorsunuz' diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Konyalı genç, "Koronavirüs getiriyorsunuz" diyerek tartıştığı Afgan genci bıçakladı
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Milli takım doktoru, Cengiz Ünder ve Hakan Çalhanoğlu'nun sağlık durumlarını yakından takip ediyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
Cumhuriyet Halk Partisi koronavirüse karşı serçe parmak değdirerek selam vermiyor
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Karısını barışmaya ikna edemeyen adam, benzin dökerek kendini yaktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Ziya Selçuk Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Ebru Şallı Sinan Akçıl Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Hikmet Karaman Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Avrupa Futbolcu Başakşehir Cuma Namazı
Şu an buradasınız: Liderler zirvesi telekonferansla yapılacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 22:17:21. #1.14#