Liderler zirvesi telekonferans olarak yapılacak
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart salı günü İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak.
13.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:57
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart salı günü İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak.
- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 17 Mart'ta İdlib ve mülteci meselesi ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı zirvede buluşacaktı. Ancak İstanbul da yapılması planlanan zirve koronavirüs nedeniyle alınan önlemleri kapsamında telekonferans olarak yapılacak.
- İstanbul
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Kaynak: DHA