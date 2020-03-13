Liderler zirvesi telekonferans olarak yapılacak
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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Güncel

Liderler zirvesi telekonferans olarak yapılacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart salı günü İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak.

13.03.2020 22:57 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:57
Liderler zirvesi telekonferans olarak yapılacak
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 17 Mart salı günü İstanbul'da düzenlenmesi planlanan liderler zirvesi, yeni koronavirüs nedeniyle telekonferans yoluyla yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 17 Mart'ta İdlib ve mülteci meselesi ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı zirvede buluşacaktı. Ancak İstanbul da yapılması planlanan zirve koronavirüs nedeniyle alınan önlemleri kapsamında telekonferans olarak yapılacak.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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Manşet

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