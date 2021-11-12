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LİDERLER, ZİRVE İÇİN TEKNEYLE DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NA GİDİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
LİDERLER, ZİRVE İÇİN TEKNEYLE DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI'NA GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konsey üyesi ülkelerin liderleri, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tekneyle hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve konsey üyesi ülkelerin liderleri, Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin düzenleneceği Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na tekneyle hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ve Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev teknede sohbet etti.

Görüntü dökümü:

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Teknede liderlerden görüntü


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