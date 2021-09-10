Liderler online konferansta buluşuyor

Ulusal ve uluslararası alanda iz bırakmış liderlerin yer alacağı Maestro Liderlik Konferansı, 22-23 Eylül 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecek.

Ana konu başlığı "Yeni Normalde Değer Yaratmak" olarak belirlenen Maestro Liderlik Konferansı'nda; WWF Türkiye'nin Mütevelli Heyeti Üyesi Akın Öngör, Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Işın Çelebi, Eczacıbaşı Yapı Grubu CEO'su Özgen Özkan, istegelsin CEO'su Sedat Yıldırım, Jacobs Douwe Egberts Ortadoğu& Afrika ve Küresel İş Geliştirmeden sorumlu Genel Müdür'ü Frederic Desbrosses, Yuvam Dünya Yönetim Kurulu Başkanı Kıvılcım Pınar Kocabıyık ve daha birçok üst düzey yönetici konferans izleyicilerine tecrübelerini aktaracak ve Covid-19 nedeniyle yaşanan küresel dönüşümde şirketlerin ve bireylerin nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini paylaşacak.

KATILIM İÇİN KAYIT ZORUNLULUĞU VAR

Katılım için kayıt zorunluluğu olan Maestro Liderlik Konferansı'nda Türkiye'nin önde gelen CEO ve Genel Müdürlerinden ilham veren hikayeler, deneyimler, yenilikler, farklı bakış açıları, networking imkanı, son araştırmalar ve daha fazlası katılımcılarla buluşacak. Tüm katılımcılara katılım belgesinin verileceği Maestro Liderlik Konferansı'na kayıt yaptırmak ve daha fazla bilgi almak isteyenler www.maestrocon.org web sitesi üzerinden tüm detaylara ulaşabiliyor.

BİREYSEL VE NETWORK ANLAMINDA KATKI SAĞLAYACAK

The Coaching Company ve Global Turizm tarafından ortak olarak organize edilen konferans, iş dünyasının her sektöründen yönetici ve çalışanların sadece bireysel anlamda değil network anlamında da gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.