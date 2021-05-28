Liderler KOBİ'lere enerji verimliliğinin ipuçlarını anlattı

Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren EkoRE şirketi Üst Yöneticisi (CEO) Serhan Süzer, "Artık KOBİ'lerin kendi enerjilerini üretmeleri hayal değil. Tüm işletmelerin, kendi enerjilerini üretmelerinin faydalarını ekonomik ve çevresel olarak değerlendirmesi gerekiyor.

Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren EkoRE şirketi Üst Yöneticisi (CEO) Serhan Süzer, "Artık KOBİ'lerin kendi enerjilerini üretmeleri hayal değil. Tüm işletmelerin, kendi enerjilerini üretmelerinin faydalarını ekonomik ve çevresel olarak değerlendirmesi gerekiyor." dedi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'ndan (TÜRKONFED) yapılan açıklamaya göre, TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası tarafından üretime odaklanmış sektörlerin dijital dönüşümüne katkı sağlama hedefiyle hayata geçirilen Dijital Anadolu Projesi'nin çevrim içi etkinlik serisi, "Yeşil Mutabakat Çerçevesinde Yenilenebilir Enerji" ana temasıyla devam etti.

Yılın dördüncü etkinliğine ESCON Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, EkoRE Üst Yöneticisi (CEO) Serhan Süzer ve Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Vedat Karahanoğlu katıldı.

"İşletmeler bir kuruş yatırım yapmadan enerji verimli hale gelebilir"

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen ESCON Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, enerji verimliliğinin, birçok ülke tarafından en yeni yenilenebilir enerji kaynağı olarak tanımlandığını ifade etti. Enerji verimliliği uygulamayan işletmelerin en önemli gerekçelerinin yatırım maliyeti ve geçmişte yaşanılan kötü tecrübeler olduğuna dikkati çeken Ünlü, "Aslında ülkemizde özellikle son yıllarda enerji verimliliği alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Verimlilik Artırıcı Proje desteklerinde hem yatırım ve destek tutarını artırdı hem de zamansız ve çevrim içi başvuru ile süreci hızlandırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ise asgari yüzde 15 tasarruf sağlayan enerji verimliliği projelerini 5. Bölge Yatırım Teşviki kapsamında kabul etmeye başladı. Bunların yanı sıra enerji yönetimi alanında dünyada en büyük pazar olan ve KOBİ'lerin de yararlanabileceği Enerji Performans Sözleşmeleri sayesinde işletme sermayesine dokunmadan yani bir kuruş dahi yatırım yapmadan işletmeleri verimli hale getirmek mümkün." ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşümün işletmeleri kökten değiştirirken, enerji verimliliğini de zirveye taşıdığını belirten Ünlü, işletmelerde enerji yönetiminin; enerji tasarrufu, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji olmak üzere üç aşamadan oluştuğunun, bu adımların sırasıyla atılmadığı takdirde bir fayda sağlamayacağının altını çizdi.

"KOBİ'lerin kendi enerjilerini üretmeleri hayal değil"

EkoRE CEO'su Serhan Süzer, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldığını, geri kalmış ülkelerin ise ilerisinde olduğunu söyledi. 2019 yılı verilerine göre Türkiye'nin toplam enerji gamında yenilenebilir enerji payının yüzde 17,5 seviyesinde olduğunu belirten Süzer, "Bu payın yüzde 100 olması gerekiyor. Bu durum şu an için ütopik gelebilir ama dünyada bir enerji devrimi yaşanıyor. Bu devrim sürecinde yer almak için dünya olarak ihtiyacımız olan enerjinin tamamını yenilenebilir enerjiden karşılamalı, halihazırda ağırlıklı olarak kullandığımız fosil yakıtları ise ham madde olarak değerlendirmeliyiz." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin başta güneş ve rüzgar olmak üzere jeotermal ve biyoenerjiler gibi tüm yenilenebilir enerji gamına sahip olmasının avantajını vurgulayan Süzer, şunları aktardı:

"Enerjide bölgenin merkezi olabilecek bir potansiyelimiz var. Yeter ki teknolojiyi ve finansmanı doğru bir planlama içinde sağlayabilelim. Bu süreçte enerji üretimi de büyük ölçekten küçük ölçeğe doğru inmeye başladı. Enerji devriminin bir başka önemli unsuru olan dağıtık sistemler yani 'yerinde üretim ve yerinde tüketim', tam KOBİ'lere göre bir kavram. Artık KOBİ'lerin kendi enerjilerini üretmeleri hayal değil. Tüm işletmelerin, kendi enerjilerini üretmelerinin faydalarını ekonomik ve çevresel olarak değerlendirmesi gerekiyor."

"KOBİ'siz bir dijitalleşme ve yeşil ekonomi düşünülemez"

Türkiye İş Bankası KOBİ ve İşletme Bankacılığı Pazarlama Bölüm Müdürü Vedat Karahanoğlu ise Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 Küresel Risk Raporu'na göre küresel ekonomiyi ve insanlığı etkileyen en önemli beş riskin tamamının çevresel konulardan kaynaklandığını, bunların başında da iklim değişikliğinin geldiğini hatırlattı. Son dönemde bu konuya yönelik gerek kurumlarda gerekse bireylerde farkındalığın arttığını ifade eden Karahanoğlu, "Dijitalleşme ve yeşil mutabakat ekseninde başlayan dönüşümün, değer zinciri içerisinde çok önemli bir yere sahip olan KOBİ'lerimizi etkilememesi, onların bu sürece katılmaması düşünülemez. Ancak diğer taraftan KOBİ'lerimizin farkındalık, yer yer bilgi eksikliği yetersizliği ve finansmana erişim gibi engeller yaşadıklarını da gözlemliyoruz.

Türkiye İş Bankası olarak, sorumlu bankacılık anlayışımızla yeşil ekonomiye destek veriyoruz. Enerji projelerine verdiğimiz destek içinde yenilenebilir enerjinin payı her geçen yıl artıyor. Bununla birlikte lisanssız elektrik üretimi, enerji verimliliği, güneş enerjisi gibi alanlarda krediler sağlıyor. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz uluslararası iş birlikleri ile KOBİ'lerin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında projeleri hayata geçirmelerini destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Dijital Anadolu Projesi 17 bin katılımcıya ulaştı

Açıklamada yer verilen ifadelere göre ayrıca, 2018 yılında başlayan Dijital Anadolu Projesi, ilk iki yılında dokuz kentte üç bin KOBİ'ye ulaşırken, 2020 yılında salgın dolayısıyla çevrim içi ortamda düzenlenmeye başlanan yayınları ise o tarihten bu yana 14 bin katılımcı takip etti. Farklı temaların işlendiği etkinlik serisi, her ayın son perşembe günü, dijitalleşmeye odaklanan işletmeleri ve girişimcileri, dijital liderler ile buluşturmaya devam edecek.

Dijital dönüşüm alanında ücretsiz ve bire bir koçluk hizmeti

Dijital Anadolu Projesi'nin yanı sıra, TÜRKONFED ve Türkiye İş Bankası iş birliği, BANDWITT çözüm ortaklığında Türkiye'nin 24 şehrinden 125 firmaya dijitalleşme hizmetini ücretsiz olarak sunan Dijital Dönüşüm Merkezi'nin (DDM) web sitesi www.ddm.org.tr üzerinden sisteme kaydolan ve dijitalleşme karnelerinin hesaplanabilmesi için gerekli koşulları sağlayan KOBİ'lere, ücretsiz olarak dijitalleşme karnesi ve yol haritası ile koçluk seansı sunulmasına devam ediliyor. Diğer taraftan DDM, dijital dönüşümünü başlatmak isteyen orta ve büyük ölçekli işletmelere, üç aylık dijital dönüşüm danışmanlık hizmet bedelinin bir kısmının Türkiye İş Bankası tarafından desteklendiği OBİ Projesi ile destek oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol