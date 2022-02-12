LİDERİ CEZAEVİNDEKİ ÖRGÜTE 'HAMAM BÖCEĞİ' OPERASYONU, 12 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANKARA'da, uyuşturucu ile ruhsatsız silah satışı yapan, lideri ve yöneticisi cezaevinde tutuklu bulunan suç örgütüne 'Hamam böceği' adıyla düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
FATİH, İSTANBUL (DHA) - ANKARA'da, uyuşturucu ile ruhsatsız silah satışı yapan, lideri ve yöneticisi cezaevinde tutuklu bulunan suç örgütüne 'Hamam böceği' adıyla düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.
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Fatih POYRAZ/ ANKARA, (DHA)