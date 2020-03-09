Lider VakıfBank'tan Galatasaray'a set yok
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Lider VakıfBank'tan Galatasaray'a set yok

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 23-25, 18-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

09.03.2020 08:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 08:42
Lider VakıfBank'tan Galatasaray'a set yok

Ligdeki galibiyet serisini 16 maça çıkaran sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin son haftasında 15 Mart Pazar günü Eczacıbaşı VitrA'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Son iki sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019-2020 Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta'yı deplasmanda 23-25, 18-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma karşılıklı sayılarla başlarken sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-11 geride girdiği ilk seti mola dönüşü etkili hücumlarla 25-23 almayı başardı.

İlk sette olduğu gibi ikinci setin de başı karşılıklı sayılarla geçilirken VakıfBank, setin devamında oyuna ağırlığını koydu ve teknik molasına 12-11 önde girdiği ikinci seti 25-18 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Galatasaray'a üçüncü sette de şans tanımayan sarı-siyahlılar, seti 25-20 maçı da 3-0 kazandı. Ligdeki yenilmezlik serisini 16 maça çıkaran lider VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin son haftasında 15 Mart Pazar günü Eczacıbaşı VitrA'yı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: Bültenler

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