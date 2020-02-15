Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor
Haberler » Güncel » Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor - Haber

Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor

VakıfBank, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı deplasmanda 10-25, 16-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

15.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:00
Lider VakıfBank kayıpsız devam ediyor

VakıfBank, Venus Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında İhtisas'ı deplasmanda 10-25, 16-25 ve 18-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça çıkaran ve liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 18'inci haftasında 23 Şubat Pazar günü Nilüfer Belediyespor'la VakıfBank Sarayı'nda karşılaşacak.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Sadettin Kıral

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Özman, B.Çetin, Bahar, Elçin, Zekiye, Deniz, Simay (L), B.Kaygısız

VakıfBank: Maja, Meliha, Milena, Gözde, Ebrar, Kübra, Pınar (L), Melis, Cansu

Setler: 10-25, 16-25, 18-25

Süre: 60 dakika (18', 21', 21')

(İHA)

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler