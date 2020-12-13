Lider VakıfBank galibiyet sayısını 20'ye çıkardı
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Lider VakıfBank galibiyet sayısını 20'ye çıkardı

13.12.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.12.2020 16:05
Lider VakıfBank galibiyet sayısını 20'ye çıkardı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22'nci haftasında deplasmanda Kuzeyboru'yu 16-25, 25-22, 13-25 ve 12-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22'nci haftasında deplasmanda Kuzeyboru'yu 16-25, 25-22, 13-25 ve 12-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü. Ligdeki galibiyet sayısını 20'ye çıkaran sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 23'üncü haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 16 Aralık Çarşamba günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22'nci haftasında deplasmanda Kuzeyboru'yu 16-25, 25-22, 13-25 ve 12-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek, liderliğini sürdürdü. Aksaray Spor Salonu'nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk setin devamında hücumda ritmini bulan sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-8 önde girdi. Mola dönüşü de hücumdaki performansını sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-16 aldı.

İkinci seti 25-22 kaybeden sarı-siyahlılar, baştan sona üstün oynadığı üçüncü seti 25-13 alarak karşılaşmada 2-1 öne geçti. Üçüncü setteki savunma ve hücum etkinliğini dördüncü sete de taşıyan VakıfBank, Kuzeyboru'ya geri dönüş şansı tanımayarak seti 25-12 karşılaşmayı da 3-1 kazandı ve ligdeki galibiyet sayısını 20'ye çıkardı. Ligde bir maç (İlbank) eksiği olan VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 23'üncü haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 16 Aralık Çarşamba günü VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek. - İSTANBUL

Lider VakıfBank galibiyet sayısını 20'ye çıkardı
Lider VakıfBank galibiyet sayısını 20'ye çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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