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Lider Trabzonspor Sivas'ta

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Lider Trabzonspor Sivas'ta Süper Lig'in lideri Trabzonspor kafilesi, yarın oynayacağı DG Sivasspor karşılaşması için Sivas'a geldi.

SİVAS (İHA) - - Lider Trabzonspor Sivas'ta

SİVAS - Süper Lig'in lideri Trabzonspor kafilesi, yarın oynayacağı DG Sivasspor karşılaşması için Sivas'a geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, Sivas'a geldi. Uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafileyi, az sayıda Trabzonspor taraftarı karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Abdullah Avcı'ya sevgi gösterisinde bulundu. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Sivasspor-Trabzonspor müsabakası, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak.

Lider Trabzonspor Sivas'ta

Lider Trabzonspor Sivas'ta

Lider Trabzonspor Sivas'ta

Lider Trabzonspor Sivas'ta

Lider Trabzonspor Sivas'ta

Lider Trabzonspor Sivas'ta

Lider Trabzonspor Sivas'ta

Lider Trabzonspor Sivas'ta

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İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor Haberleri

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