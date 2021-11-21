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Lider Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk edecek

AA / Selçuk Kılıç - Haberler | Spor
Lider Trabzonspor, Gaziantep FK'yi konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

GAZİANTEP (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Medical Park Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Ligde 30 puanla lider durumda bulunan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısında kazanarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Yenilmezlik serisini 25 maça çıkarmayı hedefliyor

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi mağlup ederek yenilmezlik serisini de 25 maça çıkarmayı hedefliyor.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 24 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 13 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Eksikler

Trabzonspor'da kart cezalısı Uğurcan Çakır ile sakatlıkları bulunan Bakasetas, Hüseyin Türkmen ve Koita forma giyemeyecek. Sakatlığı büyük ölçüde düzelen Hamsik'in de riske atılması beklenmiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, ligde son oynanan Beşiktaş karşılaşmasındaki 11'inden farklı olarak kalede Uğurcan'ın yerine Erce'ye, savunmada Hüseyin'in yerine cezasını tamamlayan Edgar'a, orta sahada sakatlığı bulunan Hamsik'in yerine Siopis'e, Bakasetas'ın yokluğunda da Cornelius'a forma vermesi bekleniyor.

Trabzonspor'da kart cezası nedeniyle Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek takım kaptanı Uğurcan Çakır'ın yokluğunda yarınki maçta kaptanlık pazubandını Anthony Nwakaeme takacak. Nwakaeme, bu maçla birlikte bu sezon ilk kez sahaya takım kaptanı olarak çıkacak.

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AA / Selçuk Kılıç - Spor Haberleri

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