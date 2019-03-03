Lider Tam Gaz

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakikada Emre'nin kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Arda kafayla dokundu, top kaleci Ertaç'ta kaldı. 18. dakikada Aleksic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Donald vuruşunu yaptı, Mert meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti. 30. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasına gönderilen topa Murat Akça kafayı vurdu ancak top üstten auta çıktı. 44. dakikada, Arda'nın ceza sahasında düşürülmesiyle, Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına gelen Emre Belözoğlu, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 58. dakikada Mossoro'nun ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Visça, yerden şutunu çekti top kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2 76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış, düzeltip vuruşunu yaptı, top üstten dışarı çıktı. 84. dakikada topla ceza sahası çizgisine kadar gelen Visça ayak içiyle kaleyi yokladı fakat meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

KÜNYE

Stat: Malatya Hakemler: Fırat Aydunus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Yusuf Bozdoğan xx Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç x, Seth xx (Eren dk. 63 x), Murat Akça x, Mustafa Akbaş x, Bülent xx, Donald x, Murat Yıldırım x, Chebake xx, Aleksic x, Guilherme x (Barış Alıcı dk. 46 x), Adem x (Pereira dk. 74 ?) Yedekler: Farnolle, Şeref, Ahmed, Erkan, Dia Teknik Direktör: Erol Bulut Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xxx, Epureanu xxx, Kudriashov xxx, Emre xxx (Gökhan İnler dk. 79 x), İrfan xxx, Mossoro xx (Soner dk. 85 ?), Visça xxx, Arda xx (Napoleoni dk. 74 x) Robinho x Yedekler: Volkan, Attamah, Bajic, Adebayor, Jojic, Uğur, Serdar Taşçı Teknik Direktör: Abdullah Avcı Goller: Emre Belözoğlu (dk. 44 pen), Visça (dk. 58) (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Murat Akça, Guilherme (E.Yeni Malatyaspor), Visça, Kudriashov, Emre (M.Başakşehir)

(Barış Türel - Numan Güder/İHA)

Kaynak: İHA