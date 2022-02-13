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Lider Talasgücü ilk yenilgisini aldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Lider Talasgücü ilk yenilgisini aldı

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor, deplasmanda oynadığı Develispor maçını 3-1 kaybetti.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor, deplasmanda oynadığı Develispor maçını 3-1 kaybetti.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor ligdeki ilk yenilgisin aldı. Ligin ilk 10 haftasında oynadığı bütün maçları kazanan sarı lacivertliler, deplasmanda oynadığı Develispor maçını 3-1 kaybetti. Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup 11. hafta maçında Develi'de oynanan maçta Bayram Ekrek (2) ve Melikşah Aslan'ın gollerine engel olamayan Talasgücü Belediyespor, Muhammed Özdemir ile gol bulmasına rağmen skoru lehine çeviremedi ve sahadan mağlup ayrıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Amatör Lig, Spor, Haberler

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