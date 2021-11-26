Lider Talasgücü galibiyet hesabında - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lider Talasgücü galibiyet hesabında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Lider Talasgücü galibiyet hesabında

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor liderliğini sürdürmek hesabında.

KAYSERİ (İHA) - Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor liderliğini sürdürmek hesabında.

Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. Grup lideri Talasgücü Belediyespor, bu hafta sahasında Sivas temsilcisi Cumhuriyet Üniversitesi'ni konuk edecek. Pazar günü Kadir Has Yan sahada oynanacak maç için hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekip 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Haftanın programı

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grupta mücadele veren Talasgücü Belediyespor, Kayseri Emar Grup FK, Yahyalıspor ve Develispor maçlarını 28 Kasım Pazar günü oynayacak. Yahyalıspor ile Kayseri EMAR deplasmanda, Develispor ile Talasgücü ise sahasında 3 puan mücadelesi verecek. Yahyalıspor deplasmanda Abdulvahabigazi ile, Kayseri Emar Grup FK'da Suvermez Kapadokyaspor ile karşılaşacak. Develispor sahasında Ürgüpspor ile Talasgücü Belediyespor da sahasında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile karşılaşacak. Müsabakaların başlama saati 14.00 olarak açıklandı. - KAYSERİ

Lider Talasgücü galibiyet hesabında

Lider Talasgücü galibiyet hesabında

Lider Talasgücü galibiyet hesabında

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title