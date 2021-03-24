Lider Somaspor Batman'a konuk
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Lider Somaspor Batman'a konuk

24.03.2021 12:42 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:45
Lider Somaspor Batman'a konuk

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hafta sonu evinde Karşıyaka'yı 4-1 yenerek şampiyonluk yolunda bitime 7 maç kala en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran lider Somaspor yarın deplasmanda alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Batman Petrolspor'la karşılaşacak.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta hafta sonu evinde Karşıyaka'yı 4-1 yenerek şampiyonluk yolunda bitime 7 maç kala en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkaran lider Somaspor yarın deplasmanda alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Batman Petrolspor'la karşılaşacak. Batman Yeni Şehir Stadı'ndaki randevu saat 14.00'te başlayacak.

Ligde 2'nci Grup'ta zirve takibini sürdüren Fethiyespor evinde Play-Off hedefindeki Mardin Fosfatspor'la karşı karşıya gelecek. 4'üncü Grup'ta son olarak iç sahada Siirt İl Özel İdaresispor'u 3-1 yenerek averajla da olsa düşme hattından çıkan Bergama Belediyespor, ilk 5 hedefleyen Bayrampaşa'ya konuk olacak. Her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan son sıradaki Muğlaspor ise deplasmanda zirve ortağı Adıyaman 1954'le karşılaşacak. Tüm maçlar saat 14.00'te başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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