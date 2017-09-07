Lider, Solmaza Ne Söylemek İstiyor?
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Lider, Solmaza Ne Söylemek İstiyor?

Lider arabasından inerek tekrar Solmaz'ın yanına gitti.

Lider arabasından inerek tekrar Solmaz'ın yanına gitti. Solmaz, Lider'i görünce sinirlerine hakim olamadı...