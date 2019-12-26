Lider Sivasspor'un "58 bilet" kampanyasına iş dünyasından destek

26.12.2019 10:32 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:32

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in sosyal medyada "Sivasspor maçına 58 bilet benden" sloganıyla başlattığı kampanya iş dünyasında da yankı buldu

Bilgin'in Twitter hesabından "Sivasspor maçına 58 bilet benden" başlığıyla tweet atarak başlattığı kampanyaya il protokolünün yanı sıra birçok bürokrat ve siyasetçi destek verdi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan "destek" paylaşımları, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Anadolu'nun çok farklı kentlerinde yaşayan "Sivaslı iş adamları" tarafından da yoğun bir ilgi gördü.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir Sivaslı olarak, şehrimizi en iyi şekilde temsil eden futbol kulübümüz Sivasspor'umuzu ve başta kulüp başkanımız Mecnun Otyakmaz olmak üzere emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Bizler Sivas'ın yetiştirdiği kişiler olarak, şehrimize ve kulübümüze elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilet kampanyası ile kulübe destek olmanın sosyal medyada yarattığı olumlu algı ile bir kez daha sporun birleştirici unsurunun görüldüğünü belirten Gülle, kulübün ligde yakalamış olduğu başarının şehrin kenetlenmesi ve pozitif bir ruh haline bürünmesi adına oldukça sevindirici olduğunu aktardı.

Gülle, "Sosyal medyada büyük yankı uyandıran kampanya ile ilgili değerli hemşehrimiz Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'nın hem yapmış olduğu destek çağrısından hem de şehrimize vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, Sivaslılar olarak, şehire ve kulübe destek olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

"Yiğidolar'ın arkasındayız"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Hadi Yiğidolar hep birlikte @SivassporKulubumuza destek günüdür.58 + 58 le yiğidolara @SivassporKulubu

ne tam destek" ifadelerini kullandı.

Hadımköy-Arnavutköy Sanayici İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ da "Sivasspor maçına 58 bilet benden" sloganıyla başlatılan kampanyanın önemli bir karar olduğunu ve iş dünyası olarak desteklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA