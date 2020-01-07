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Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da yaptığı antrenmanla devam etti.

07.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:52
Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına 'da yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor Kulübünün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekibin idmanı kamp yaptığı otelin tesislerinde gerçekleştirildi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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