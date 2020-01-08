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Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürdü.

08.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:21
Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarına devam etti

Süper Lig'de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını 'da sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor takımı, kamp yaptığı otelin tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Isınma bölümünün ardından top kapma, pas, pres, hücum ve savunma çalışmaları yapan oyuncular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, saat 17.00'deki günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA
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