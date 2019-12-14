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Lider Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, 15. haftada yarın sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

14.12.2019 12:12 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:12
Lider Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in lideri Demir Grup , 15. haftada yarın sahasında ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.


Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.


Açma ve germe hareketlerinin ardından top kapma oynayan ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, çift kale taktik çalışmayla idmanı tamamladı.


Antrenmana, sakatlığı süren Serhiy Rybalka katılmadı.

Kaynak: AA
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