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Lider Sivasspor'da Kayseri mesaisi devam ediyor

- Lider Sivasspor'da Kayseri mesaisi devam ediyorSİVAS - Süper Lig'in lideri Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

19.11.2019 18:34 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:35
Lider Sivasspor'da Kayseri mesaisi devam ediyor

- Lider Sivasspor'da mesaisi devam ediyor

SİVAS - Süper Lig'in lideri Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar ana bölümde ise 3 grup halinde yarım saha çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Kayserispor ile Sivasspor, 24 Kasım Pazar günü saat 14.00'te Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Lider Sivasspor'da Kayseri mesaisi devam ediyor
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