Haberler » Spor » Lider Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı - Spor

Lider Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

- Lider Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladıSİVAS - Süper Lig'in lideri DG Sivasspor, hafta sonu sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

26.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 19:53
Lider Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

- Lider Sivasspor'da hazırlıkları başladı

SİVAS - Süper Lig'in lideri DG Sivasspor, hafta sonu sahasında konuk edeceği Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

İdmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka katılmadı. Sivasspor yarın yapacağı tek idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Lider Sivasspor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.