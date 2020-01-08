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Lider Sivasspor'da çalışmalar sürüyor

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Antalya kampında günün ilk çalışmasını sabah idmanıyla geçrekleştirdi.

08.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:23
Lider Sivasspor'da çalışmalar sürüyor

Süper Lig'in lideri Demir Grup , kampında günün ilk çalışmasını idmanıyla geçrekleştirdi. 

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirlen çalışma düz koşularla başlarken, antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 ile devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Takımda sakatlığı bulunan Fernando idmanda yer almadı. 

Kırmızı beyazlı takım bu akşam yapacağı çalışmalarla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek. 


- Antalya
Kaynak: DHA
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