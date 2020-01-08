Lider Sivasspor'da çalışmalar sürüyor
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Antalya kampında günün ilk çalışmasını sabah idmanıyla geçrekleştirdi.
08.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:49
Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Antalya kampında günün ilk çalışmasını sabah idmanıyla geçrekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirlen çalışma düz koşularla başlarken, antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 ile devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Takımda sakatlığı bulunan Fernando idmanda yer almadı.Kırmızı beyazlı takım bu akşam yapacağı çalışmalarla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Antrenmandan detaylar
- Antalya
Kaynak: DHA
HABER YORUMLARI