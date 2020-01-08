Lider Sivasspor'da çalışmalar sürüyor

08.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:49

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Antalya kampında günün ilk çalışmasını sabah idmanıyla geçrekleştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirlen çalışma düz koşularla başlarken, antrenman 3 grup halinde yapılan 5'e 2 ile devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Takımda sakatlığı bulunan Fernando idmanda yer almadı.

Kırmızı beyazlı takım bu akşam yapacağı çalışmalarla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan detaylar

Kaynak: DHA

- Antalya