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Lider Sivasspor, Antalya kampını tamamladı

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarının Antalya etabını tamamladı.

11.01.2020 13:08 | Son Güncelleme: 11.01.2020 13:41
Lider Sivasspor, Antalya kampını tamamladı

Süper Lig'de ilk yarıyı lider bitiren Demir Grup Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarının etabını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, kamp yaptığı otelin tesislerindeki antrenmanıyla Antalya kampını bitirdi.

Isınma hareketiyle başlayan idman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, son bölümde dayanıklılık ve taktik çalışma yaptı.

Sivasspor kafilesi, bugün Sivas'a dönerek hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

Kaynak: AA
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