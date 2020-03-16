Lider şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı Bilecik 1. Amatör Ligin lideri Bayırköyspor, Söğüt deplasmanından kazanması bilirken, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Bilecik 1. Amatör Ligin lideri Bayırköyspor, Söğüt deplasmanından kazanması bilirken, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.



Bilecik 1. Amatör Ligin 22'inci haftasında 57 puanla ligin lideri Bayırköyspor, Söğüt deplasmanında Söğütspor'u 3-0 yendi. Maça dengeli başlayan iki takım birbirlerine üstünlük kurmaya çalıştılar. Müsabakanın 45+2'inci dakikasında gelişen bir Bayırköyspor atağında Burak Topçu takımın 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu. Maçın ikinci yarısına atak bir oyunla başlayan deplasman ekibi Bayırköyspor maçın 75'inci dakikasında Eğit Tabak'ın golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçın 83'üncü dakikasında Ayhan Çelik Bayırköyspor'un 3'üncü golünü kaydederken, bu gol aynı zamanda maçında skoru oldu. Bayırköyspor aldığı 3 puanla 60 puana yükselirken, bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Bilecikspor'a 6 puan fark attı. Söğütspor ise 1 puanla 6 sıradaki yerini korudu.



Öte yandan müsabakayı Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'da izledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA