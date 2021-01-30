Lider Milan, Serie A'nın ikinci devresine galibiyetle başladı
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Lider Milan, Serie A'nın ikinci devresine galibiyetle başladı

30.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 30.01.2021 19:33
Lider Milan, Serie A'nın ikinci devresine galibiyetle başladı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Milan, Bologna'yı 2-1 mağlup etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında Milan, Bologna'yı 2-1 mağlup etti.

Lider Milan, Serie A'nın ikinci devresindeki ilk maçında Bologna'ya konuk oldu.

Zlatan Ibrahimovic'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Ante Rebic, 26. dakikada Milan'ı 1-0 öne geçirdi. Milan, Franck Kessie'nin 55. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Bologna'dan Andrea Poli'nin 81. dakikadaki golü ise skoru belirledi ve Milan karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Milan puanını 46'ya yükseltirken, Bologna 20 puanda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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