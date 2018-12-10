Lider Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü Rahat Geçti!

Süper Ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir, Ankaragücü'ne konuk oldu. Afyon Zafer Stadında oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 8. dakikada Edin Visca kaydetti.

BAŞAKŞEHİR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GALATASARAY'A KONUK OLACAK

Bu skorla puanını 33'e yükselten turuncu-lacivertliler, en yakın rakibi Kasımpaşa'nın 7 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ankaragücü ise 20 puanla 10. sırada yer aldı. Medipol Başakşehir önümüzdeki hafta Galatasaray'a konuk edecek. Ankaragücü ise Sivasspor'a konuk olacak.