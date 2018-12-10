Lider Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü Rahat Geçti!
Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Süper Ligin 15. haftasında Medipol Başakşehir, Ankaragücü'ne konuk oldu. Afyon Zafer Stadında oynanan karşılaşmayı Medipol Başakşehir 1-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 8. dakikada Edin Visca kaydetti.
BAŞAKŞEHİR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GALATASARAY'A KONUK OLACAK
Bu skorla puanını 33'e yükselten turuncu-lacivertliler, en yakın rakibi Kasımpaşa'nın 7 puan önünde liderliğini sürdürdü. Ankaragücü ise 20 puanla 10. sırada yer aldı. Medipol Başakşehir önümüzdeki hafta Galatasaray'a konuk edecek. Ankaragücü ise Sivasspor'a konuk olacak.
YORUMLAR (6)
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Ne şikesi be angaragucunun vari yogu bu kadar geldikleri gibi giderler ptt yeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Angaragücu kumeye puhahahaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Başakşehir Galatasaray 'ı haftaya yenerse yüzde 80 şampiyon ama Galatasaray kazanırsa lig yeniden şekillenirCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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emekliler takimi dört büyükler bir birini yesin onlarda aradan sizsin oh ne güzelCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Adamlar yürüyerek maç kazandı, Ankaragücü hiç oynamadı. Bu maç araştırılsın, şike var yapanlarda Ankaragücülu bazı oyuncularCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır