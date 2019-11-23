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Lider Manisa FK'nın rakibi Amed Sportif

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Yeni Çorumspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönüp liderliğini 6 puan farkla sürdüren Manisa Futbol Kulübü yarın evinde alt sıralarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler ile kozlarını paylaşacak.

23.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:26
Lider Manisa FK'nın rakibi Amed Sportif

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Yeni deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönüp liderliğini 6 puan farkla sürdüren Kulübü yarın evinde alt sıralarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler ile kozlarını paylaşacak. Mümin Özkasap Tesisleri'nde Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, taraftarın desteği ile galibiyete uzanacaklarını söyledi. Ertekin, "Rakibimiz de alt sıralardan kurtulmak için ciddi bir mücadele verecek. Ligimizde kolay maç yok. En iyi şekilde futbolumuzu oynayıp, kazanmak istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA
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