Lider Manisa FK deplasmanda
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Lider Manisa FK deplasmanda

09.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:27
Lider Manisa FK deplasmanda

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibinin 18 puan önünde 65 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturup tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkışını ilan etmek için artık günleri sayan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Sancaktepe Futbol Kulübü'nün rakibi olacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibinin 18 puan önünde 65 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturup tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkışını ilan etmek için artık günleri sayan Manisa Futbol Kulübü yarın deplasmanda Sancaktepe Futbol Kulübü'nün rakibi olacak. 15 Temmuz Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Selim Özen düdük çalacak. 

Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Hakan Barış ve Okan Eken karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Serkan Özbalta, bir galibiyete daha imza atarak şampiyonluk yarışında yollarına emin adımlarla devam edeceklerini söyledi. Özbalta, "Her karşılaşmaya aynı ciddiyet ve disiplinle hazırlanıyoruz. Sancaktepe deplasmanında kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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