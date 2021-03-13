Lider Manisa FK, Amed Sportif'le karşılaşacak
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Lider Manisa FK, Amed Sportif'le karşılaşacak

13.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 13.03.2021 13:08
Lider Manisa FK, Amed Sportif'le karşılaşacak

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibine 19 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan namağlup Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşı karşıya gelecek.

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta en yakın rakibine 19 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan namağlup Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde Amed Sportif Faaliyetler takımıyla karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayacak mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.

Teknik direktör Serkan Özbalta, şampiyonluk yolunda zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp emin adımlarla yolumuzda ilerlemeyi hedefliyoruz" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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