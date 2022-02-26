Lider Manchester City, Everton deplasmanında tek golle kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lider Manchester City, Everton deplasmanında tek golle kazandı

AA, Yunus Kaymaz - Spor
 - Güncelleme:
Lider Manchester City, Everton deplasmanında tek golle kazandı

Ukrayna'ya verilen desteğin damga vurduğu İngiltere Premier Lig maçında Manchester City, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Ukrayna'ya verilen desteğin damga vurduğu İngiltere Premier Lig maçında Manchester City, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.

Liverpool'un üç puan önünde haftaya giren lider Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Philip Foden attı.

Manchester Cityli futbolcular üzerinde Ukrayna bayrağı bulunan ve "Savaşa hayır" yazan tişörtlerle sahaya çıktı. Stadın skor tabelasından da "Savaşı durdurun" mesajı paylaşıldı.

Manchester City'de forma giyen Ukraynalı Oleksandr Zinchenko ile Evertonlı vatandaşı Vitaliy Mykolenko, ülkelerine destek verildiği sırada bir araya gelerek sarıldı. Yedek kulübesinde tribünlerin desteğini izleyen Zinchenko, gözyaşlarına hakim olamadı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

İngiltere Premier Lig, Manchester, Liverpool, Ukrayna, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title