Lider Kadınlar Milletin Evinde

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman, Mardin'de her sektör ve her alanda görev yapan onlarca kadınla vali konağında bir araya geldi. Evinin kapılarını bu kez de Mardinli kadınlara açan Gülseren Yaman, Mardin'de kadınların çok güçlü olduğunu söyledi.

Mardin'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında vali konağında her alanda görev yapan kadınlarla kahvaltıda bir araya gelen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Yaman'ın Eşi Gülseren Yaman, Türkiye'de ve Mardin'de kadınların güçlü, azimli ve üretken oluşlarının gurur verici olduğunu kaydetti. AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun eşi Canan Miroğlu, şehit anneleri, korucu kadınlar, kurum amiri eşleri, kadın hakimler, avukatlar, ev hanımı, zabıta görevlisi, kadın garson, bebek bakıcısı, sivil toplum kuruluşu temsilcisi, muhtarlar ve her alandan kadın temsilcilerin katıldığı programda kadınlar başarı hikayelerini paylaştı.

Kadınların yeni nesilleri şekillendirmesinde önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Gülseren Yaman, kadınların toplumda güçlü ve üretken olmasının ülkenin gelişmesine ve büyümesine büyük katkı sunduğunu söyledi. Kadınların yeni nesillerin şekillendirilmesinde büyük önemi olduğunu belirten Yaman, "Kadınlara balık tutmayı öğretmek gerek. Bir kadın hayatta dimdik durabilen, gelecek nesillere şekil veren önemli bir değerdir. Birbirimize destek olmalı daha çok çalışmalı üretmeliyiz. Kadınlarımız her alanda birbirine destek olmalı. Çocuklarımızı imanlı, vatanını seven hayırlı birer bir evlat olarak yetiştirmek en zor en önemli görevimiz. Mardin'de bugüne kadar 5 bin kadınımızı konağımızda ağırladık. Burası bizim değil, milletin evi ve milletin evinin kapıları sizlere sonuna kadar açık. Yeniden günümüzü kutluyorum" diye konuştu. - MARDİN