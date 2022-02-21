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Lider ilk defa puan kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Lider ilk defa puan kaybetti

Bilecik 1. Amatör Lig A grubundan 11'de 11 yaparak liderliği sürdüren Söğütspor bu hafta evinde ilk defa puan kaybetti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig A grubundan 11'de 11 yaparak liderliği sürdüren Söğütspor bu hafta evinde ilk defa puan kaybetti.

Bilecik 1. Amatör Lig A grubu 12'inci müsabakasında Söğüt İlçe Stadından oynanan müsabakada Söğütspor, 1299 Bilecik Kulübü ile golsüz berabere kalarak, ilk defa puan kaybetti. Antrenör Sedat Memiş yönetiminde ligde göze çarpan ekip olan 1299 Bilecik Kulübü bu beraberlikle puanını 29'a çıkararak, averajla ikinci sırada yerini korudu. Söğütspor ise, 34 puana yükseldi. Gruptaki diğer maçlarda Gölpazarı Belediyespor, 1992 Yeniköyspor'u 7-2, Pazaryerispor, Vezirhanspor'u 6-1, Güneşspor, 4 Eylülspor'u 5-1 yenerken, Kurtköyspor kendi evinde Demirköyspor'a 4-0 mağlup oldu. - BİLECİK

Lider ilk defa puan kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Spor

Amatör Lig, Hisarcık, Bilecik, Söğüt, Spor, Haberler

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