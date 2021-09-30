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Lider Hekimoğlu Trabzon FK, taraftarından destek istedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Lider Hekimoğlu Trabzon FK, taraftarından destek istedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta averajla lider durumda olan Hekimoğlu Trabzon FK, Afjet Afyonspor ile sahasında oynayacağı müsabakada taraftarının desteğini bekliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta averajla lider durumda olan Hekimoğlu Trabzon FK, Afjet Afyonspor ile sahasında oynayacağı müsabakada taraftarının desteğini bekliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Hekimoğlu Trabzon FK, 2 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'te Afjet Afyonspor'u konuk edecek. Zorlu müsabakaya lider olarak çıkacak olan Hekimoğlu Trabzon FK, taraftarının desteğini yanında istiyor. 30 TL'den satışa sunulan biletler Hekimoğlu FK tesislerinden ve maç günü stat önünden temin edilebilecek. Maça gelecek olan taraftarların ise aşı veya 48 saat öncesine kadar PCR testi olma zorunluluğu olduğu belirtildi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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