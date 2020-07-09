Lider Hatayspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
09.07.2020 21:32 | Son Güncelleme: 09.07.2020 22:52
Hatayspor, TFF 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Hatayspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Hatayspor, deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçını galibiyetle tamamlarsa, matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e çıkacak. - HATAY
Kaynak: İHA